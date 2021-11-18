"Финам" рекомендует покупать акции Bayer с прогнозной ценой 67,6 евро

"Финам" рекомендует покупать акции Bayer AG с прогнозной ценой 67,6 евро за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 34,9% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Химико-фармацевтический гигант Bayer известен своими широко используемыми в глобальном масштабе наименованиями лекарств, и данный бренд не нуждается в представлении - компания коммерциализировала первый продукт еще в XIX веке. Лекарства и товары для здоровья от Bayer сохраняют востребованность и не утратят ее в долгосрочной перспективе - старение населения в Старом и Новом Свете обеспечит стабильный спрос на базовые медикаменты. Тем временем растениеводческий бизнес Bayer год за годом отвечает на новые вызовы, которые возникают в сферах продовольственной безопасности и экологической устойчивости", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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