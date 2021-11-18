"ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции Equitrans с целью $12,5

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции Equitrans Midstream с прогнозной ценой $12,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца, говорится в комментарии.

Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг:

- Компания инвестирует более 3 млрд долл. США в строительство нового магистрального газопровода. Запуск планируется в III кв. 2022г. Для окончания строительства необходимо получить одобрение органов охраны окружающей среды. Ожидаемый срок получения разрешения - I кв. 2022г.

- Благодаря долгосрочному контракту на поставку газа, газопровод увеличит операционную прибыль компании на 20% в 2023г.

- Компания направляет на выплату дивидендов $260 млн, что дает привлекательную дивидендную доходность в 6%.

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