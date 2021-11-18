Рубль, скорее всего, удержится в диапазоне 72,5-73,5 руб./$1 до конца недели - "Локо-Инвест"

Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 72,5-73,5 руб./$1 до конца текущей недели, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Рост курса рубля на 0,8% (до 72,6 руб./$1) в среду сделал его лидером среди основных ЕМ валют. Вероятной причиной роста стало благоприятное позиционирование спекулянтов после негатива начала недели и поддержка со стороны экспортеров. Сегодняшняя капитуляция на нефтяном рынке может приостановить процесс дальнейшего роста рубля и вкупе с сохранением геополитической неопределенности сохранить курс в диапазоне 72,5-73,5 до конца недели", - пишет эксперт.

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