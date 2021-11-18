Делать ставку на укрепление рубля в настоящее время очень рискованно - "Алор Брокер"

Делать ставку на укрепление национальной валюты в настоящее время очень рискованно, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Ожидания повышения ключевой ставки ЦБР и некоторое затухание политических нападок на Россию вызвали в среду укрепление рубля. В ближайшее время поддержку российской валюте будет оказывать налоговый период, однако ставку на укрепление рубля делать очень рискованно, с большой вероятностью конец текущего года мы встретим при более низком курсе рубля", - пишет эксперт инвесткомпании.

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