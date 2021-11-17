Цены серебра и золота близки к началу долгосрочного бычьего тренда - ПСБ

Цены серебра и золота близки к началу долгосрочного бычьего тренда, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Динамика серебра в течение месяца оказалась намного лучше в сравнении с золотом. На наш взгляд, это связано с восстановлением стоимости после падения, которое началось ещё в июне текущего года. За этот промежуток, с конца мая по октябрь, цена унции золота снизилась на 8%, в то время как стоимость серебра упала на 21%. Мы ожидаем, что цены на серебро и золото близки к началу долгосрочного бычьего тренда. Поддержку будет оказывать опасения участников рынка из-за высокого инфляционного давления. По нашим оценкам, стоимость золота может преодолеть отметку в $1880/унц. Для серебра ожидаем схожую динамику, стоимость унции может приблизиться к $25,5", - пишут эксперты банка.

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