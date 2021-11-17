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17 ноября 2021 года 18:39

Текущие доходности ОФЗ привлекательны для наращивания позиций - Газпромбанк

Текущие доходности ОФЗ привлекательны для наращивания позиций при горизонте инвестирования от года, говорится в аналитическом материале Газпромбанка.

"Несмотря на волатильность последних недель, мы считаем, что текущие уровни доходности длинных ОФЗ привлекательны для наращивания позиций при горизонте инвестирования от года. Исходя из озвученных ранее предпосылок, в настоящий момент мы полагаем, что к концу 2022г доходности длинных бумаг будут стремиться к диапазону 6,75-7,00% годовых", - указывают эксперты банка.

Они выделяют следующие факторы привлекательности:

- Произошедший рост ставок на локальном рынке повысил привлекательность операций carry trade для иностранных инвесторов.

- При сопоставимом с другими странами ЕМ приросте ИПЦ с начала года, рост ставки ЦБ РФ заметно превысил рост ставок регуляторов на других рынках ЕМ

- Опережающий рост ключевой ставки в 2021г создает положительный задел на будущее.

- Дополнительный фактор привлекательности ОФЗ - валютный. Исходя из прогноза средней цены на нефть Brent в $81,7/барр. в 2022г, аналитики считают, что средний курс рубля в 2022г составит 68,5 руб./долл., а к концу года достигнет отметки 69,2 руб./долл.

"Таким образом, валютный фактор добавит 6,2 п.п. к долларовому TR от вложений в ОФЗ. Все эти факторы в совокупности предполагают, что ожидаемый долларовый Total Return от вложений в 10-летние ОФЗ составит 25% до конца 2022г, опережая аналогичный показатель других стран ЕМ", - резюмируют эксперты Газпромбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ОФЗ-АНАЛИТИКА


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