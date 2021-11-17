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17 ноября 2021 года 17:17
Быстрый и существенный отскок вверх цены акций ММК маловероятен - BCS Express
Быстрый и существенный отскок вверх котировок акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) в настоящее время маловероятен, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "Акции "ММК" в последние недели отстают не только от рынка, но и от бумаг других стальных производителей. На текущих уровнях потенциал снижения выглядит по большей части реализованным, но на быстрый существенный отскок рассчитывать не приходится. В фокусе остаются цены на сталь и спрос на внутреннем рынке. Возможно, некоторое улучшение конъюнктуры мы увидим к концу года, - пишет аналитик инвесткомпании. - При этом на среднесрочном горизонте акции выглядят привлекательными, а ожидаемый уровень дивидендов в следующие 12 месяцев может обеспечить двузначную доходность. Дополнительным драйвером весной 2022 года может стать перспектива долгожданного возвращения в индекс MSCI Russia по итогам ребалансировки в мае". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЧЯ-ММК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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