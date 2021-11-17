Говорить о восстановлении оптимизма на рынке акций РФ пока рано - "Велес Капитал"

Говорить о восстановлении оптимизма на российском рынке акций пока рано, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в среду не показывали единой динамики, что было обеспечено колебаниями рубля. Долларовый индикатор снимал краткосрочную перепроданность, но о восстановлении оптимизма на рынке говорить пока рано. Нефтяные котировки при этом "залегли" в диапазон в ожидании поступления фундаментальных сигналов и будут напрямую влиять на российские активы", - отмечает эксперт в комментарии.

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