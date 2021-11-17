BCS Express умеренно позитивно оценивает долгосрочные перспективы бумаг МТС

Аналитики BCS Express умеренно позитивно оценивают долгосрочные перспективы бумаг "МТС", говорится в комментарии.

"Финансовые результаты "МТС" за III квартал 2021 года по МСФО вышли в целом в рамках ожиданий. Долгосрочный взгляд на бумаги эмитента умеренно позитивный, однако в среднесрочной перспективе они могут не пользоваться повышенным спросом у инвесторов из-за разгона инфляции и увеличения ключевой ставки ЦБ РФ. Ближайшими драйверами должны стать презентация новой дивидендной политики "МТС" на ближайшие годы, а также "апдейты" по ожидаемому выделению башенного бизнеса", - отмечает эксперт инвесткомпании Дмитрий Пучкарев.

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