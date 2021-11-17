Акции Qualcomm будут интересны для долгосрочных покупок после коррекции - BCS Express

Акции Qualcomm Inc. могут быть интересны инвесторам для долгосрочных вложений после возможной коррекции котировок бумаг вниз, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

Почти все сегменты компании настроены на обеспечение здорового роста, отмечает аналитик.

В текущий момент акции эмитента подходят для спекуляций, указывает Гаврилов.

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