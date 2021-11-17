Индекс S&P 500 проведет торги среды, скорее всего, в диапазоне 4650-4700п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4650-4700 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 колеблется вблизи верхней границы восходящего канала. Индикатор MACD предполагает возможность коррекции, показывая сигнал к развороту. RSI вышел из зоны перекупленности, что свидетельствует о снижении активности "быков". Ближайший уровень поддержки находится в области 50-дневной средней на уровне 4500 пунктов", - отмечают аналитики.

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