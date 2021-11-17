"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Splunk с прогнозной ценой $192,5

"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Splunk Inc. с прогнозной ценой на уровне $192,5 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы считаем, что уход Дуга Мерритта окажет ограниченный краткосрочный эффект на бизнес Splunk. Напомним, что в течение последних кварталов команда руководителей компании пополнилась несколькими профессионалами, включая пришедшего в компанию в мае главу направления баз данных AWS Шона Байса, который занял позицию президента по продуктам и технологиям, и бывшего вице-президента Amazon Web Services Терезу Карлсон, которая стала директором по росту Splunk", - отмечает старший аналитик Михаил Степанян.

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