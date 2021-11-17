"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Pfizer с целью $55

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Pfizer Inc. с целью $55 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: $48, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания по итогам III квартала зафиксировала рост выручки в годовом выражении на 134,4% (до $24,1 млрд), что оказалось выше наших ожиданий на $1,3 млрд. В частности, выручка от вакцины от коронавируса (коммерческое название Comirnaty) достигла $13 млрд. Скорректированная чистая прибыль Pfizer взлетела на 133% (до $7,69 млрд), при этом в расчете на акцию прибыль составила $1,34 и на 25 центов превысила наши ожидания. В настоящее время компания существенно недооценена с фундаментальной точки зрения и торгуется с существенным дисконтом относительно аналогов по ряду прогнозных мультипликаторов", - указывают эксперты.

"С технической точки зрения актив торгуется в среднесрочном боковом тренде, пробивая локальное сопротивление. Мы рекомендуем открывать длинные позиции на текущем уровне. При открытии позиции на 22% от портфеля риск по нему составит 0,7%", - отмечают в "Финаме".

Pfizer Inc. - американская транснациональная фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.