"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Детского мира" с целью 155,5 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Детского мира" с целью 155,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 133,4 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания постоянно демонстрирует улучшение финансовых показателей, и этот год не стал исключением. В III квартале 2021 года чистая прибыль компании по МСФО выросла на 57,6% в годовом выражении и составила 3,7 млрд рублей, выручка увеличилась на 14% - до 44 млрд рублей. Совет директоров рекомендовал утвердить дивиденды за девять месяцев в размере 5,2 рубля на акцию. Стоит отметить, что котировки бумаг эмитента стабильно растут с октября по январь, что может быть связано с новогодними праздниками", - отмечают эксперты инвесткомпании.

"С технической точки зрения бумага двигается в рамках восходящего тренда. Открывать позиции рекомендуем при текущем уровне с целью 155,5 рубля. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 133,4 рубля риск на портфель составит 0,5%", - указывают аналитики.

"Детский мир" - крупнейший в России ретейлер на рынке детских товаров, магазины сети также расположены в Казахстане и Белоруссии.

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