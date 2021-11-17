Рубль, скорее всего, протестирует отметку 74 руб./$1 в течение месяца - "Финам"

Рубль, скорее всего, протестирует отметку 74 руб./$1 в течение ближайшего месяца, полагает аналитик "Финама" Максим Пухов.

По мнению эксперта, в данных условиях, когда нет драйверов роста для рубля в виде постоянно растущих цен на энергоносители, наиболее вероятным сценарием развития ситуации на валютном рынке будет динамика, соответствующая основным мировым трендам, т. е. росту доллара. Наиболее вероятным сценарием развития событий в валютной паре, на взгляд Пухова, является пробитие вверх уровня 73,20 руб./$1 и тем самым подтверждение фигуры продолжения тренда "вымпел", с тестированием уровня 74,00 руб./$1 в течение ближайшего месяца.

"Ситуация в валютной паре евро/рубль не столь однозначна, как в паре доллар/ рубль, - считает аналитик инвесткомпании. - Фактически мы видим одновременное ослабление евро против доллара и рубля против доллара. Какое движение будет более сильным, определить затруднительно, поэтому в данной ситуации мы не рекомендуем совершать спекулятивных операций в данной валютной паре, ввиду неопределенности дальнейшего направления движения рынка".

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