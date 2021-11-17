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17 ноября 2021 года 12:16
"Финам" рекомендует держать акции Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF с целью $115
Аналитики "Финама" начинают покрытие акций ETF Aberdeen Standard Physical Platinum Shares (PPLT) и устанавливают рекомендацию "держать" с целевой ценой $115, что предполагает потенциал роста на уровне 13,9%, сообщается в материале инвесткомпании. "Перспективы для рынка платины на долгосрочном горизонте весьма благоприятны, что обусловлено расширением ее использования в промышленности, - отмечает аналитик Анна Зайцева. - Помимо этого, ожидается дальнейший рост спроса на платину со стороны сегмента автомобилестроения ввиду перехода на более жесткие стандарты по вредным выбросам. В то же время глобальный кризис производственно-логистических цепочек, вызвавший дефицит чипов и других комплектующих, будет ограничивать спрос на драгметалл со стороны производственного сегмента, в первую очередь автомобильной промышленности, на среднесрочном горизонте. При этом перспективы спроса на платину со стороны ювелирной отрасли и инвестиционного спроса мы оцениваем нейтрально". "Цена акций PPLT отражает динамику спотовой цены на платину за вычетом расходов фонда. Данный инструмент может быть интересен инвесторам, которые ищут простую и удобную альтернативу покупке физического драгметалла", - указывает Зайцева. Биржевой фонд Aberdeen Standard Physical Platinum Shares (PPLT) основан 30 декабря 2009 года и находится под управлением управляющей компании Aberdeen Standard Investments. PPLT является крупнейшим в мире фондом с активами более $ 1,3 млрд, чьи средства вложены в физические слитки платины. Таким образом, цена акций PPLT отражает динамику спотовой цены на платину за вычетом расходов фонда. Данный инструмент может быть интересен инвесторам, которые ищут простую и удобную альтернативу покупке физического драгметалла. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-ETF-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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