Промсвязьбанк (ПСБ) понизил целевую цену бумаг Ozon с 4829 руб. до 3415 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 10% от текущих уровней, говорится в обзоре банка.

"Хотя компания продолжает наращивать обороты и увеличивает прогнозы по ним, операционная эффективность остается очень слабой и нестабильной. Учитывая усиливающуюся конкуренцию на рынке доставок и выход новых игроков, повышение операционной эффективности становится ключевым фактором развития компании. На этом фоне, а также после нескольких подряд негативных квартальных отчетов с ухудшающимися операционными показателями, мы понижаем оценку по Ozon. При этом мы "делаем скидку" на то, что Ozon является компанией роста и тратит все силы на увеличение доли рынка, также мы считаем, что компания может удержать текущие позиции и усилить влияние на рынке в случае пересмотра подхода к операционной эффективности. Наш целевой уровень понижен с 4829 до 3415 руб. за акцию, потенциал роста 10%", - отмечают аналитики ПСБ.

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