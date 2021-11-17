Рубль остается под давлением геополитических факторов - Росбанк

Рубль остается под давлением геополитических факторов, но до конца месяца сохранит шансы удержаться в интервале 72,80-73,5 руб./$1, полагают эксперты Росбанка.

"Обострение обстановки на границе между Беларусью и Польшей достигло нового уровня в ходе вчерашнего дня и дополнилось возобновлением вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном. И хотя эти "вспышки" потухли также быстро, как и появились, для рубля картина осталась довольно смазанной - последствия политических разногласий могут перерасти в экономическую плоскость, и высокие цены на нефть и газ уже не выглядят прочным контраргументом", - отмечают аналитики банка.

На их взгляд, участники валютного рынка пытаются сделать выводы и построить определенные прогнозы касательно развития ситуации, однако горизонт событий крайне широк, поэтому рост защитных позиций в валюте или, что более верно, сокращение спекулятивных позиций в рубле (в контексте длинной чистой некоммерческой позиции по данным CFTC) и концентрация на технических сигналах для торговли выглядят оправданными.

"Здесь стоит отметить довольно быстрый переход к ключевому уровню сопротивления для пары USD/RUB - 200-дневному среднему значению (на момент написания комментария 73,53), которое практически было достигнуто в ходе торгов вторника, но устояло, - указывают эксперты Росбанка. - Надолго ли? Вопрос на перспективу весьма непростой, так как помимо геополитики приходится взвешивать предстоящий налоговый период и рост неопределенности на внешних рынках, включая развитие тренда укрепления доллара (и, соответственно, продажи валют развивающихся стран) и риски использования топливных резервов США и Китая для сдерживания роста цен энергоносителей. Мы предполагаем, что до конца месяца перевес останется на стороне налогового фактора, что сохраняет шансы для пары USD/RUB удержаться в интервале 72,80-73,5 руб./$1".

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