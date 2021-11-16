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16 ноября 2021 года 18:29
Акции "Роснефти" все еще интересны для покупок - "Финам"
Акции "Роснефти" недооценены и все еще интересны для покупок, полагает аналитик "Финама" Сергей Кауфман. "Акции "Роснефти" с момента нашей рекомендации от 3 августа принесли инвесторам 16,2% доходности с учетом дивидендов. Основной причиной положительной динамики акций компании, конечно, стал рост цен на нефть. На фоне восстановления спроса и крайне сдержанного роста предложения со стороны ОПЕК+ цены на "черное золото" в моменте достигали максимумов октября 2018г. Кроме того, на прошлой неделе "Роснефть" представила неплохую отчетность за третий квартал. Выручка нефтяника выросла на 61,2% г/г, до 2320 млрд руб., EBITDA - на 74,3% г/г, до 638 млрд. Чистая прибыль акц. стала положительной и достигла 314 млрд руб. Данные результаты в сочетании с продолжением роста цен на нефть в четвертом квартале позволяют рассчитывать на дивиденды не менее 30 руб. на акцию (4,8% доходности) за второе полугодие - хорошее значение для растущей компании", - пишет эксперт. При этом Кауфман полагает, что акции "Роснефти" до сих недооценены. В первую очередь это связано с развитием проекта "Восток ойл". На прошлой неделе стало известно, что 5% в проекте были проданы консорциуму Vitol и Mercantile & Maritime Energy по той же высокой оценке в 70 млрд евро, что и 10% в сделке с Trafigura. "Несмотря на потенциал развития настолько перспективного проекта, акции "Роснефти" все еще торгуются около средних исторических мультипликаторов, что, на наш взгляд, неоправданно. Отметим также, что дополнительным источником апсайда может стать получение разрешения на экспорт трубопроводного газа из РФ. На данный момент мы рекомендуем покупать акции "Роснефти" с целевой ценой 735,4 руб. Апсайд составляет 17,6%", - заключает аналитик "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСНЕФТЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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