Существуют риски ослабления рубля до 74 руб./$1 - BCS Express

Существуют риски ослабления рубля по отношению к доллару до уровня 74 руб./$1 в ближайшее время, сообщается в комментарии BCS Express.

"Рубль проявляет относительную слабость, несмотря на произошедшее в последние сессии активное восстановление цены нефти. Негативом для всех рублевых активов выступает высокая геополитическая неопределенность. Пара USD/RUB предпринимает очередную попытку преодолеть сопротивление 73,25 руб./$1, ненадолго превысив его. Если максимум вторника на уровне 73,35 руб./$1 будет обновлен, скорее всего, доллар продолжит рост с ближайшей целью в районе 74 руб./$1", - указывает эксперт инвесткомпании Дмитрий Бабин.

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