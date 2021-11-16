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16 ноября 2021 года 16:37
Возможен рост цены акций Акрона выше 12000 руб. в ближайшие сессии - "Велес Капитал"
Возможен подъем котировок акций "Акрона" выше уровня в 12000 рублей за штуку в ближайшие сессии, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". "Котировки акций "Акрона" продолжали взлет предыдущих сессий после объявления на прошлой неделе о рекордных дивидендах за 9 месяцев в размере 720 рублей на бумагу с предварительной датой закрытия реестра 14 декабря. С технической точки зрения восходящий тренд все еще довольно силен. В частности, во вторник бумаги достигли очередного максимума на повышенных объемах, но пока не смогли преодолеть психологически важной отметки в 12000 рублей. ADX часового графика указывает на некоторое ослабление восходящего тренда, но не исключено, что покупатели в ближайшие сессии еще будут пробовать поднять бумаги выше этой отметки (данный уровень соответствует дивидендной доходности в 6%). Краткосрочные "длинные" позиции по акциям "Акрона" стоит держать до закрепления ниже 11000 рублей с промежуточной поддержкой у 11500 рублей", - указывает аналитик Елена Кожухова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКРОН-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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