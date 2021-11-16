Возможен рост цены акций Акрона выше 12000 руб. в ближайшие сессии - "Велес Капитал"

Возможен подъем котировок акций "Акрона" выше уровня в 12000 рублей за штуку в ближайшие сессии, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Котировки акций "Акрона" продолжали взлет предыдущих сессий после объявления на прошлой неделе о рекордных дивидендах за 9 месяцев в размере 720 рублей на бумагу с предварительной датой закрытия реестра 14 декабря. С технической точки зрения восходящий тренд все еще довольно силен. В частности, во вторник бумаги достигли очередного максимума на повышенных объемах, но пока не смогли преодолеть психологически важной отметки в 12000 рублей. ADX часового графика указывает на некоторое ослабление восходящего тренда, но не исключено, что покупатели в ближайшие сессии еще будут пробовать поднять бумаги выше этой отметки (данный уровень соответствует дивидендной доходности в 6%). Краткосрочные "длинные" позиции по акциям "Акрона" стоит держать до закрепления ниже 11000 рублей с промежуточной поддержкой у 11500 рублей", - указывает аналитик Елена Кожухова.

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