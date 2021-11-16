"Финам" рекомендует покупать акции Halliburton с прогнозной ценой $30,42

"Финам" рекомендует покупать акции Halliburton Co. с прогнозной ценой $30,42 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 29,1% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Бизнес Halliburton удачно позиционирован для получения выгоды от ожидаемого восстановления рынка нефтесервиса в ближайшие годы. На ключевом для эмитента североамериканском рынке восстановление исторической корреляции цен на нефть и буровой активности будет способствовать развитию бизнеса. На международной арене ключевыми положительными тенденциями являются восстановление добычи со стороны ОПЕК+ и возможность устранения накопившегося недоинвестирования в разведке и добычи", - отмечает эксперт инвесткомпании Сергей Кауфман.

Halliburton Co. - третья по доле рынка нефтесервисная компания в мире. Ее деятельность охватывает весь цикл услуг, необходимых для добычи нефти - от бурения до ввода скважины в эксплуатацию.

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