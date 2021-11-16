"Финам" открыл торговую идею: покупать GDR TCS Group с целью 8300 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать глобальные депозитарные расписки (GDR) TCS Group с целью 8300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,17%, стоп-приказ: 6980 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Чистая прибыль Тинькофф банка по РСБУ за 8 месяцев 2021 года составила 37,4 млрд рублей, увеличившись на 63,3% по сравнению с 22,9 млрд рублей в предыдущем году. Чистый кредитный портфель увеличился на 60% до 507 млрд рублей. Член правления TCS Group Павел Федоров станет исполнительным директором группы вместе с Оливером Хьюзом. Основными направлениями работы второго CEO станут стратегическое развитие компании, повышение компетенции в построении долгосрочных финансовых и стратегических партнерских отношений и выход на новые привлекательные рынки и географические регионы", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения цена бумаги находится вблизи 50- дневной скользящей средней, которая выступает сильным уровнем поддержки. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 6980 рублей риск на портфель составит 0,57%", - указывают в инвесткомпании.

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