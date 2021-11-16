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16 ноября 2021 года 15:01
Котировки золота во вторник, вероятно, вернутся в диапазон $1830-1860/унц. - Sber CIB
Котировки золота во вторник, вероятно, вернутся в диапазон $1830-1860 за тройскую унцию, говорится в комментарии Sber CIB. "Золото в понедельник торговалось вблизи $1860 за унцию, а доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась с 1,56% до 1,61%. Пара EUR/USD снизилась с 1,145 до 1,137, что помешало росту котировок золота. Инвесторы пытаются понять, как высокая инфляция влияет на восстановление экономики, и этим фактором объясняется консолидация на рынке золота в последние несколько дней", - отмечает аналитик инвестбанка Антон Чернышев. Несмотря на ухудшение потребительских настроений, данные по рынку труда и опубликованный индекс деловой активности в производственной сфере штата Нью-Йорк за ноябрь (30,9 пункта по сравнению с консенсус-прогнозом 22) указывают на улучшение ситуации в экономике США, полагает эксперт. При этом мягкая риторика ведущих центральных банков оказывает поддержку рынку золота. Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что чрезмерно резкая реакция ФРС на высокую инфляцию может ухудшить долгосрочные перспективы американской экономики. Президент ЕЦБ Кристин Лагард, в свою очередь, выразила мнение, что экономика еврозоны может пострадать, если регулятор сейчас приступит к сворачиванию стимулирующих мер. Тем не менее некоторые бывшие представители ФРС выражают более жесткую позицию: по их мнению, регулятор мог бы повысить процентные ставки до 3-4%, чтобы сдержать инфляцию. "Утром во вторник во время азиатской сессии золото немного повысилось в цене - до $1865 за унцию. Инвесторы ждут данных по розничным продажам и промышленному производству в США за октябрь, а также статистики по ВВП еврозоны за 3К21. Данные по розничным продажам и промышленному производству за прошлый месяц могут продемонстрировать, как высокая инфляция влияет на экономику США. Согласно консенсус-прогнозам, в октябре оба индикатора выросли, а экономика продолжала быстро восстанавливаться. В целом мы ожидаем, что цены на золото во вторник вернутся в диапазон $1830-1860 за унцию", - прогнозирует Чернышев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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