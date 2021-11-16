Индекс S&P 500 проведет торги во вторник, вероятно, в диапазоне 4665-4715п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию во вторник, вероятно, в диапазоне 4665-4715 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 колеблется вблизи верхней границы восходящего канала. Индикатор MACD предполагает возможность продолжения коррекции, подавая сигнал к развороту. RSI вышел из зоны перекупленности, что свидетельствует о снижении активности "быков". Ближайший уровень поддержки для индекса широкого рынка находится в области 50-дневной средней на уровне 4500", - пишет аналитик Сергей Пигарев.

Эксперт отмечает, что во вторник мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику, так как в настроениях инвесторов преобладает неопределенность по поводу дальнейшего движения котировок. Замедление роста американской экономики вкупе с высокой инфляцией и ужесточением политики ФРС сдерживает покупательскую активность.

"Накануне лидеры США и Китая провели видеоконференцию, которая продолжалась три с половиной часа. Прорыва в отношениях не случилось, однако стороны признали необходимость дальнейших коммуникаций для предотвращения перехода конкуренции между странами в противостояние. Также в понедельник президент Байден подписал "двухпартийный" законопроект об инфраструктурных реформах, создав условия для принятия на этой неделе демократической фракцией палаты представителей закона Build Back Better (BBB), предусматривающего затраты в объеме $1,75 трлн. Если этот документ действительно удастся принять, рынок сможет получить новый позитивный драйвер", - отмечает Пигарев.

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