"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций НЛМК

"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целевой ценой 300 руб. с горизонтом до осени 2022г, говорится в комментарии инвесткомпании.

"14 ноября на складе коксохимического цеха "Новолипецкого металлургического комбината" произошел взрыв предположительно угольной пыли, причины которого выясняются. Несмотря на жертвы происшествия, производственный процесс комбината не пострадал, а материальный ущерб вряд ли можно считать большим. Произошло возгорание конвейера, которое было ликвидировано в течение 15 минут, а также обрушение кровли на площади около 250 кв. м. Дело, возбужденное СКР по факту происшествия, вряд ли будет иметь серьезные последствия для комбината", - пишет аналитик Алексей Калачев.

Эксперт напоминает, что этим летом на "НЛМК" был другой инцидент, когда пришлось приостанавливать работу конвертерного цеха №2 из-за возгорания кислородно-распределительного пункта и устранения его последствий, в результате чего "НЛМК" снизил объем выпуска стали в III квартале.

"Тем не менее, благодаря реализации запасов и более высоким ценам, выручка "НЛМК" выросла в квартальном выражении на 10% до $4,6 млрд, - отмечает Калачев. - Показатель EBITDA увеличился на 11% до $2,3 млрд, а чистая прибыль возросла на 19% до $1,6 млрд. Свободный денежный поток, который является базой для расчета квартальных дивидендов по акциям "НЛМК", вырос на 29% и составил $1,1 млрд. При этом долговая нагрузка (отношение чистого долга к EBITDA) сохранилась на уровне 0,4х. Нынешняя авария не повлияет на объемы производства, поэтому влияние ее на динамику акций было скорее эмоциональным".

Первая реакция рынка была достаточно сильной: акции "НЛМК" с открытия провалились примерно на 3%, но вскоре этот провал был выкуплен, и цена вышла в плюс. По мнению эксперта, бумаги продолжает поддерживать высокая дивидендная доходность. По итогам III квартала Совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 13,33 руб. на акцию, что не намного ниже, чем за II квартал. Дивидендная доходность акций "НЛМК" к текущей цене составляет около 6%. Реестр закроется 7 декабря.

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