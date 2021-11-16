Китайские рынки обладают высоким потенциалом роста - ITI Capital

Китайские финансовые рынки обладают очень высоким потенциалом роста, считают аналитики ITI Capital.

"Мы считаем, что Китай сейчас - главный недооценённый крупный рынок с очень высоким потенциалом роста, и поэтому стоит обратить внимание на ключевые компании каждого сектора страны (в частности, Baidu Inc., Alibaba Group Holding, Tencent, NIO), а также на высокодоходные облигации в валюте, помимо сектора недвижимости, с хорошими финансовыми показателями", - пишут эксперты в комментарии.

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