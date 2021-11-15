Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 16 ноября в фокусе будет макростатистика и корпоративные события:

- отчет по рынку труда Великобритании за сентябрь (10:00 МСК);

- ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (12:00 МСК);

- пересмотренный ВВП еврозоны в III кв. 2021г (13:00 МСК);

- розничные продажи США в октябре (16:30 МСК);

- промышленное производство США в октябре (17:15 МСК);

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (19:10 МСК);

- выступления представителей ФРС (в течение дня);

- финансовые результаты Ozon, "Совкомфлота" за III кв. 2021г по МСФО;

- квартальные результаты Home Depot, Vodafone, Walmart.

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