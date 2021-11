BCS назвал топ-5 иностранных акций на текущую неделю

.

.

.

.

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции First Solar Inc. с прогнозной ценой на уровне $107 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Один из ведущих представителей солнечной энергетики First Solar Inc. представил отчетность за третий квартал текущего года, отмечают... читать дальше