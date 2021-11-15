.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / BCS назвал топ-5 иностранных акций на текущую неделю
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
15 ноября 2021 года 18:52
BCS назвал топ-5 иностранных акций на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 иностранных акций на текущую неделю, в который вошли Alibaba, Baidu, Micron Technology, FedEx и Cisco Systems, говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитики отмечают, что в октябре спрос вернулся в бумаги китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holdings Ltd. Котировки восстанавливались из района минимумов последних 2,5 лет. Коррекция, прошедшая в дальнейшем от 180, дает шанс зайти на более привлекательных уровнях. Несмотря на все политические и регулятивные моменты, отраслевые аналитики в подавляющем большинстве позитивно смотрят на акции компании. Alibaba на прошлой неделе зафиксировала рекордные продажи в День холостяков, но темпы их роста замедлились. "Китайские техгиганты выделяются своей дешевизной по мультипликаторам: Alibaba, JD.com и особенно Baidu Inc. Создатель крупнейшего интернет-поисковика в Китае в настоящее время все больше позиционируется как разработчик искусственного интеллекта (ИИ). Baidu представит квартальный отчет в среду. Как и по акциям Alibaba, отраслевые аналитики позитивно смотрят на бизнес компании, цена относительно консенсуса находится на низком уровне", - пишут эксперты инвесткомпании. Micron Technology Inc.- американская корпорация. Известна своей полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND. "Акции Micron дешевели более полугода от достигнутых рекордных уровней, - указывают стратеги BCS Express. - Последний отчет был в сентябре. Компания тогда понизила прогнозы на следующий квартал на фоне дефицита в полупроводниковой отрасли. Рынок учел их в динамике котировок. В то же время, по заявлению руководства Micron, ожидается сильный финансовый 2022г. Следующий отчет компания представит в декабре. Нисходящий тренд в динамике котировок, тянувшийся более полугода, был сломлен на прошлой неделе". Еще одна компания отчитывающаяся на неделе - Cisco Systems Inc., занимающаяся разработкой и продажей ряда технологий для сетевой инфраструктуры, безопасности, совместной работы, приложений и облачной среды. Компания трансформируется, смещая свой фокус в сторону программного обеспечения, в частности, услуг на основе подписки. Ожидается, что чистая прибыль Cisco выросла в отчетном квартале до 80 центов на акцию с 76 в аналогичном квартале прошлого года, а выручка увеличилась до $12,98 млрд c $11,93 млрд. Акции Cisco стояли в боковике последние три месяца, то есть завышенных ожиданий в динамике котировок перед отчетом, скорее, не заложено, полагают аналитики BCS Express. Компания платит дивиденды с доходностью на уровне 2,6%. FedEx Corp. предоставляет курьерские, почтовые и другие логистические услуги по всему миру. FedEx не лучшим образом отчиталась за последний квартал, однако, в целом скорее выиграла от последствий пандемии и увеличения спроса на курьерскую доставку. "Проблемы последнего квартала были вызваны нехваткой рабочей силы в период, когда американцы продолжали получать бюджетную помощь от государства в рамках борьбы с последствиями пандемии, - пишут эксперты. - С начала сентября эти меры завершились, и ситуация для курьерской службы может улучшиться. С учетом масштаба компании оценки аналитиков по акциям, росту EPS на горизонте ближайших лет выглядят оптимистично. Дивидендная доходность небольшая, но стабильная. Цена уже закрыла оставленный гэп в районе $250, но относительно консенсуса потенциал сохраняется привлекательный". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: МИР-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
15 ноября 2021 года 19:25
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 16 ноября в фокусе будет макростатистика и корпоративные события: - отчет по рынку труда Великобритании за сентябрь (10:00 МСК); -... читать дальше
.15 ноября 2021 года 18:29
Новый выпуск евробондов группы "ПИК" привлекателен при доходности не ниже 5% - "Ингосстрах-Инвестиции"
Новый выпуск 5-летних долларовых евробондов группы "ПИК" привлекателен при доходности не ниже 5%, полагает начальник отдела по работе с облигациями "Ингосстрах-Инвестиции" Николай Рясков. "Группа компаний ПИК" проводит размещение дебютного выпуска долларовых облигаций с погашением в ноябре 2026г.... читать дальше
.15 ноября 2021 года 18:00
Возможен подъем котировок акций TaskUs Inc. к уровню $72,5 за штуку в среднесрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Евгений Калянов. "Бизнес TaskUs быстро растет - темпы роста выручки, как ожидается, увеличатся с 33% до 56,7% к концу 2021 года. На будущие периоды, вплоть до 2023 года,... читать дальше
.15 ноября 2021 года 17:39
Аналитики "Финама" повысили рекомендацию для акций CGN Power с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную цену бумаг на уровне 2,41 гонконгского доллара (HKD) на сентябрь 2022 года, что предполагает потенциал роста 19,88% с учетом дивидендов, сообщается в обзоре инвестиционной... читать дальше
.15 ноября 2021 года 17:18
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции First Solar Inc. с прогнозной ценой на уровне $107 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Один из ведущих представителей солнечной энергетики First Solar Inc. представил отчетность за третий квартал текущего года, отмечают... читать дальше
.15 ноября 2021 года 16:51
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций WEC Energy Group на конец 2022 года с $86 до $92,5 за штуку, сохранив рекомендацию "держать" из-за ограниченного потенциала роста цены бумаги от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "WEC Energy следует... читать дальше
.15 ноября 2021 года 16:37
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции AstraZeneca с прогнозной ценой на уровне $65 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "AstraZeneca отчиталась за третий квартал 2021 года лучше ожиданий инвесторов по выручке, но хуже по EPS. Скорректированная прибыль на одну акцию... читать дальше
.15 ноября 2021 года 16:18
Средняя цена нефти марки Brent в первом квартале следующего года окажется на уровне $80 за баррель, считают эксперты BCS Global Markets (BCS GM). "Мы сохраняем нейтральный взгляд на рынок нефти, подтверждаем наш прогноз средней цены нефти марки Brent в 1К22 на уровне $80 за баррель. Из рисков мы... читать дальше
.15 ноября 2021 года 16:00
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции IPG Photonics с целью $215 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26,4%, стоп-приказ: $158, говорится в комментарии инвестиционной компании. После положительного отчета компания... читать дальше
.15 ноября 2021 года 15:41
BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ПИК 001Р-03, АФК Система-001Р-13, "РусАл Братск" БО-001Р-03, ОФЗ-ИН 52001 и РЕСО Лизинг БО-П-06, отмечается в комментарии инвесткомпании. "На прошлой неделе в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.