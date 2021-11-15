Возможен рост цены акций TaskUs до $72,5 в среднесрочной перспективе - BCS Express

Возможен подъем котировок акций TaskUs Inc. к уровню $72,5 за штуку в среднесрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Евгений Калянов.

"Бизнес TaskUs быстро растет - темпы роста выручки, как ожидается, увеличатся с 33% до 56,7% к концу 2021 года. На будущие периоды, вплоть до 2023 года, прогнозируется стабильный рост выручки и прибыли. И достижение цели в $72,5 за бумагу в среднесрочной перспективе вполне возможно", - указывает аналитик.

TaskUs - ориентирован в большей степени на предоставление аутсорсинговых услуг: колл-центр, клиентский сервис, бэк-офис, продвижение брендов, создание положительной репутации и др. Услуги компании в основном нацелены на крупные организации, которые хотят снизить свою нагрузку, делегируя часть своих задач. Эмитент обслуживает крупных клиентов: Meta (ранее Facebook Inc.), Uber Technologies, Netflix Inc., Doordash, Coinbase и Zoom Video Communications.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.