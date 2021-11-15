"Финам" повысил прогнозную цену акций WEC Energy до $92,5

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций WEC Energy Group на конец 2022 года с $86 до $92,5 за штуку, сохранив рекомендацию "держать" из-за ограниченного потенциала роста цены бумаги от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"WEC Energy следует долгосрочной стратегии трансформации бизнеса - модернизации сетей, инвестиций в ВИЭ, закрытия угольных станций. Мы видим операционный и финансовый рост, который продолжится и в последующие годы. И хотя инвестпрограмма окажет давление на денежный поток, CAPEX позволит наращивать тарифную базу активов быстрее ВВП США, поддерживать ежегодный рост прибыли и дивидендов. Вместе с тем текущие мультипликаторы предполагают лишь небольшой простор для роста котировок акций", - отмечает руководитель отдела анализа акций Наталия Малых.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.