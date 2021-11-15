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15 ноября 2021 года 16:37
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции AstraZeneca с прогнозной ценой $65
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции AstraZeneca с прогнозной ценой на уровне $65 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "AstraZeneca отчиталась за третий квартал 2021 года лучше ожиданий инвесторов по выручке, но хуже по EPS. Скорректированная прибыль на одну акцию составила $1,08, что оказалось ниже прогнозов на 13,6%. Впрочем, компания продолжает демонстрировать уверенную динамику продаж и планирует получать прибыль от реализации вакцины. Так, выручка AstraZeneca составила $9,87 млрд (+20% кв/кв, +50% г/г), на 3,6% побив консенсус ожиданий. Все основные направления бизнеса продемонстрировали рост в годовом исчислении. Финансовый прогноз на полный 2021 год менеджмент оставил без изменений, - отмечает аналитик инвесткомпании Илья Зубков. - Мы оцениваем отчет AstraZeneca умеренно позитивно и сохраняем целевую цену на уровне $65 за бумагу. Рекомендация - "покупать", рейтинг - "на уровне рынка". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: ШВЕЦИЯ-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-ASTRAZENECA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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