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15 ноября 2021 года 16:18
Средняя цена нефти в 1К22 окажется на уровне $80/барр. - BCS GM
Средняя цена нефти марки Brent в первом квартале следующего года окажется на уровне $80 за баррель, считают эксперты BCS Global Markets (BCS GM). "Мы сохраняем нейтральный взгляд на рынок нефти, подтверждаем наш прогноз средней цены нефти марки Brent в 1К22 на уровне $80 за баррель. Из рисков мы отмечаем опасения по поводу возможного вывода на рынок стратегических запасов нефти США и ухудшения кризиса цепочек поставок. Из позитивных факторов мы отмечаем сохранение дефицита на нефтяном рынке в объеме 1 млн барр./сутки или даже выше, возвращение запасов нефти и нефтепродуктов ОЭСР к докризисным уровням и указания на более быстрый, чем ожидалось, рост спроса, - отмечает в обзоре аналитик Рональд Смит. - По-прежнему ожидаем, что цена будет держаться выше $80 за баррель до конца 1К22". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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