"Финам" открыл торговую идею "покупать акции IPG Photonics с целью $215 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26,4%, стоп-приказ: $158, говорится в комментарии инвестиционной компании.

После положительного отчета компания демонстрирует позитивную динамику благодаря повышению спроса на ее продукцию, отмечают эксперты.

"С технической точки зрения бумага пробила верхний уровень нисходящего канала и демонстрирует разворотные сигналы. Открывать позицию рекомендуем при текущих уровнях с целью $215. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $158 риск на портфель составит 0,71%", - указывают в инвесткомпании.

IPG Photonics - американская компания по производству волоконных лазеров, волоконно-оптических усилителей, лазерных диодов различного применения и их компонентов.

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