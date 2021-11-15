BCS назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ПИК 001Р-03, АФК Система-001Р-13, "РусАл Братск" БО-001Р-03, ОФЗ-ИН 52001 и РЕСО Лизинг БО-П-06, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"На прошлой неделе в корпоративном секторе наблюдалось расширение G-спредов на 35-45 б.п. по большей части категорий бумаг. В то время как ОФЗ восстанавливались, корпоративные бумаги продолжали отыгрывать эффект роста ставок. По отношению к уровням 22 октября, в день заседания ЦБ, G-спреды сегменте расширились на 10-15 б.п. Это значит, что доходности по корпоративным выпускам сейчас выглядят более привлекательными по отношению к ОФЗ, чем до повышения ключевой ставки, - пишут эксперты. - На этой неделе G-спреды корпоративных выпусков могут сокращаться, после чего эффект роста ставок будет полностью отыгран. Разумеется, сценарий справедлив при условии, что мы не увидим существенного отклонения еженедельной инфляции от прогнозной траектории".

ПИК 001Р-03: "ГК ПИК" - крупнейший российский застройщик, основная деятельность которого сосредоточена в наиболее маржинальном Московском регионе. Масштабы бизнеса, устойчивые финансовые показатели и статус системообразующей организации обеспечивают высокий уровень надежности, компенсирующий повышенный риск-профиль отрасли девелопмента. При этом доходность по облигациям компании выглядит привлекательно на фоне других представителей рейтинговой категории. Рейтинг ruA+ "стабильный" от агентства Эксперт РА. Выпуск 001Р-03 обладает короткой дюрацией, что делает его менее чувствительным к динамике процентных ставок и позволяет ожидать лучших результатов в течение цикла ужесточения денежно-кредитной политики, чем могут показать более длинные выпуски эмитента", - указывают аналитики.

АФК Система-001Р-13: "АФК "Система" - крупный многопрофильный холдинг, владеет активами в 15 различных отраслях. В том числе компания выступает крупным акционером в публичных предприятиях "МТС", Ozon, Segezha group и Etalon. Рейтинг ruAA- "стабильный" от агентства Эксперт РА. Входит в список системообразующих предприятий. Облигации "Системы" предлагают одну из самых высоких доходностей среди бумаг сопоставимых рейтингов при низких рисках дефолта и постепенном снижении долговой нагрузки", - отмечают в инвесткомпании.

"РусАл Братск" БО-001Р-03 (долговые бумаги 100%-й дочки "РусАла"): "На предприятие приходится около четверти всего производства материнского холдинга. Рейтинг ruA+ "стабильный" от агентства Эксперт РА. В условиях высоких цен на алюминий компания "РусАл" обладает солидным запасом прочности, несмотря на высокий уровень долговой нагрузки. При этом доходность по облигациям "РусАл Братск" остается привлекательной. По выпуску 001Р-03 в сентябре 2022 года ожидается оферта, что делает его интересным с точки зрения доходности на коротком горизонте инвестиций", - указывают эксперты.

ОФЗ-ИН 52001: "Инфляционные выпуски ОФЗ в 2021 году показали один из лучших результатов среди российских госбумаг. Помимо купона в 2,5% их номинал индексируется на уровень инфляции, обеспечивая надежную защиту от обесценения капитала. Если период высокой инфляции затянется на более долгий срок, чем предполагают актуальные прогнозы, то эти бумаги могут быть выгодными и в будущем. Выпуск 52001 может подойти наиболее консервативным инвесторам", - пишут аналитики.

РЕСО Лизинг БО-П-06: "Компания является крупным игроком на российском лизинговом рынке. Специализируется на лизинге легкового (72%) и грузового (19%) автотранспорта. По итогам 2020 года компания была на 9-м месте в рэнкинге Эксперт РА по размеру лизингового портфеля и на 6-м месте по объему полученных платежей. Рейтинг ruA+ "стабильный" от агентства Эксперт РА. Облигации компании обеспечивают привлекательный уровень доходности для данной рейтинговой категории", - говорится в комментарии.

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