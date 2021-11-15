"Финам" снизил рекомендацию для акций и ADR STMicroelectronics до "держать"

Аналитики "Финама" понизили рекомендацию для акций и ADR STMicroelectronics с "покупать" до "держать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Прогнозная цена для этих бумаг на уровне 43,48 евро и $51,50 за штуку соответственно была сохранена.

"Акции европейской STMicroelectronics в последний месяц показали внушительную динамику на фондовом рынке, принеся инвесторам около 22% доходности. Несмотря на сохраняющийся потенциал компании в контексте высокого спроса на чипы в АТР и стабильный рост финансовых метрик, сейчас ралли привело к относительно справедливой оценке бумаг эмитента, в связи с чем дальнейший потенциал увеличения котировок может быть ограничен", - пишет Александр Ковалев.

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