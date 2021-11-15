"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Газпрома с целью 400 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпрома" с прогнозной ценой 400 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,4%, стоп-приказ: 315 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что "Газпром" является ключевым бенефициаром текущих аномально высоких цен на газ в Европе. Около 87% экспортных контрактов газового гиганта привязаны к фьючерсам разной длины. Аналитики "Финама" полагают, что в долгосрочной перспективе цены на газ нормализуются и снизятся до $250-300 за тыс. кубометров, но даже в этом сценарии акции "Газпрома" недооценены.

"С технической точки зрения бумага торгуется вдоль восходящего тренда. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 400 рублей. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 315 рублей риск на портфель составит 0,7%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,4", - указывают эксперты.

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