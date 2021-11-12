Рубль может приблизиться к отметке 73 руб./$1 в начале следующей недели - ПСБ

Рубль может приблизиться к отметке 73 руб./$1 в начале следующей недели, сообщается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы считаем, что в начале следующей недели пара доллар-рубль может инерционно приблизиться к отметке 73руб./$1, однако во второй половине будет консолидироваться у отметки 71,5 руб./$1. Отметим и квартальную статистику по ВВП России. По нашим оценкам, пристальное внимание на следующей неделе должно быть приковано к развитию динамики доллара к валютам развитых рынков, что, в свою очередь, будет определять развитие динамики валют ЕМ, в том числе рубля. Инфляционные настроения ухудшаются, а безопасные активы растут в стоимости. Отметим и важность развития ситуации на рынке нефти, где прослеживается по фьючерсам замедление спроса на энергоноситель. Поддержку рублю может оказать восстановление нефтяных котировок, которое, по нашим оценкам, выглядит ограниченно, а также техническая картина", - пишут эксперты банка.

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