"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций АЛРОСА

"Велес Капитал" рекомендует держать акции "АЛРОСА" с целевой ценой 113 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"АЛРОСА" представила нейтральные финансовые результаты за III квартал 2021г (лучше консенсуса). К слабому III кварталу 2020г показатели продемонстрировали сильный рост, однако ко II кварталу 2021г имеет место снижение по причине исчерпания запасов и скромных объемов добычи, - пишет аналитик Василий Данилов. - К концу текущего года компания ожидает увеличение запасов с текущих 8,6 до 9-10 млн карат, в результате чего продажи в IV квартале окажутся несколько ниже добычи на уровне 8,3 млн карат. В то же время менеджмент предварительно оценил рост цен реализации в 15-20% к/к под влиянием глобального дефицита алмазов. В условиях, когда компании не придется значительно наращивать запасы благодаря высокому спросу, годовой дивиденд в 2022-2023гг составит около 12 руб. на акцию с умеренной доходностью 9%. На наш взгляд, основные драйверы реализованы и бумаги "АЛРОСА" оценены достаточно справедливо".

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