Акции Wal-Mart, NVIDIA и Cisco будут интересны на следующей неделе - BCS Express

Акции Wal-Mart, NVIDIA и Cisco будут интересны на следующей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко.

Ритейлер Wal-Mart Stores Inc., представит отчетность во вторник, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $1,41 на акцию. Это предполагает увеличение на 4,5% (г/г). "За последние четыре квартала было три позитивных сюрприза - EPS превысила среднюю оценку аналитиков, - указывает эксперт. - Максимальный - 39,3%. Котировка на закрытие четверга - $148,5. Акции опускаются от зоны сопротивления $152-153,5. При позитивном сюрпризе бумаги могут выйти вверх из среднесрочного канала $156 и обновить годовые максимумы, при негативном раскладе - опуститься к $142-138. Медианный таргет аналитиков на 12 мес. - $170".

Чипмейкер NVIDIA Corp. представит отчетность в среду, после закрытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $1,11 на акцию. Это предполагает увеличение на 52% (г/г). "За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза. Максимальный - 13%. Котировка на закрытие четверга - $304. Ближайшее сопротивление - $323. С технической точки зрения, сейчас достаточно высока вероятность спуска бумаг в район $270-255", - пишет Холоденко.

Технологичная компания Cisco Systems Inc. представит отчетность в среду, после закрытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $0,8 на акцию (г/г). "За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза, - констатирует аналитик BCS Express. - Максимальный - 8%. Котировка на пятницу - $56,8. Акции спускаются от сопротивления $58,8. Ближайшая сильная поддержка - $53. При рывке наверх акции могут двинуться в район $60".

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