Рынок акций РФ в ближайшее время может возобновить рост - "Фридом Финанс"

Рынок акций РФ в ближайшее время может возобновить рост, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Однако необходимым условием для этого, по мнению эксперта, является благоприятная ситуация на американском рынке, поскольку внутренних драйверов для обеспечения позитивной динамики недостаточно. Хотя сейчас в РФ проходит сезон отчетов и компании публикуют достаточно сильные результаты, однако они уже заложены в текущие котировки активов. При этом бумаги сырьевого сектора подвержены значительной волатильности, связанной с колебаниями цен на сырье, в том числе на нефть и газ. Впрочем, на взгляд Ващенко, в текущих условиях котировки углеводородов скорее склонны к росту, нежели к снижению.

"Динамику на российских биржах будут определять тренды на сырьевом рынке и американских фондовых площадках, - считает стратег инвесткомпании. - В ближайшее время в поле зрения инвесторов будут сезон отчетности и публикация макростатистики в Штатах, а также данные по заболеваемости COVID-19 и результаты осенних распродаж ("черной пятницы"). Кроме того, настроения игроков рынка будут во многом определяться прогрессом в принятии инфраструктурного пакета и решения по поднятию госдолга США. На локальных площадках в фокусе результаты IPO. На наш взгляд, шансы на возобновление роста, боковик и снижение у российского фондового рынка примерно одинаковы: техническая картина не дает четких ориентиров. Ожидания по индексу Московской биржи: диапазон 4100-4300 пунктов".

Ващенко рекомендует спекулятивно покупать бумаги "М.Видео", "Детского мира", "Московской биржи", "МТС", "ФСК ЕЭС", "Сургутнефтегаза". Для открытия коротких позиций, на взгляд эксперта, подойдут акции "ММК" и "Яндекса".

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