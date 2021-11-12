.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Котировки золота останутся в пределах $1830-1860/унц. в ближайшей перспективе - Sber CIB
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
12 ноября 2021 года 16:01
Котировки золота останутся в пределах $1830-1860/унц. в ближайшей перспективе - Sber CIB
Котировки золота, вероятно, останутся в пределах $1830-1860 за унцию в ближайшей перспективе, говорится в аналитическом материале Sber CIB. "Данные о неожиданно высокой инфляции в США, Китае и Германии способствовали росту цен на золото на фоне мягкой позиции Федрезерва и других ведущих центральных банков, - отмечает эксперт Михаил Шейбе. - В этих условиях золото используется как инструмент хеджирования инфляционных рисков. Тем не менее такая ситуация долго не продлится, т. к. регуляторы могут начать действовать более жестко, чтобы предотвратить дальнейшее повышение инфляционных ожиданий. В таком случае ужесточение риторики ФРС, вероятно, окажет давление на котировки желтого металла, поскольку на фоне повышения доходности казначейских облигаций увеличиваются альтернативные издержки вложений в золото, которое не приносит процентного дохода. Мы ожидаем, что на заседании 14-15 декабря Федрезерв может немного ужесточить свою риторику, а также объявить о том, что стимулирующие меры будут сворачиваться более быстрыми темпами на фоне улучшений на рынке труда. В целом мы можем сделать вывод о том, что текущий рост цен на золото, вероятно, носит временный характер и фундаментальные предпосылки по-прежнему негативны для рынка золота". Аналитик Sber CIB напоминает, что в пятницу утром во время азиатской сессии золото котировалось вблизи $1860 за унцию. В США выйдут индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за ноябрь и данные по числу открытых вакансий за сентябрь, в еврозоне ожидается сентябрьский отчет по промышленному производству. Консенсус прогнозы предполагают, что индекс потребительских настроений в США в ноябре умеренно повысился (до 72,5 пункта по сравнению с 71,7 в октябре), а число открытых вакансий в сентябре превысило 10 млн. Промышленное производство в еврозоне в сентябре, по прогнозам, снизилось на 0,5% по сравнению с августом. По мнению Шейбе, на фоне неблагоприятной для рынка золота статистики цены на золото могут снизиться с текущих уровней, но останутся в рамках диапазона $1830-1860 за унцию. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
.
12 ноября 2021 года 16:47
Sber CIB повысил рекомендацию для ADS HeadHunter c "держать" до "покупать" и целевую цену с 2840 рублей до 4626 рублей за штуку. Таким образом, потенциал роста котировок в ближайшие 12 месяцев составляет 12%, отмечается в комментарии инвестбанка. "Сейчас в России во многих отраслях наблюдается... читать дальше
.12 ноября 2021 года 15:38
BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы сталелитейного сектора РФ, отдавая предпочтение акциям "Северстали", говорится в комментарии инвесткомпании. Эксперты видят в краткосрочной перспективе риски снижения экспортных и внутренних цен на российскую сталь, что связано с... читать дальше
.12 ноября 2021 года 15:15
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Роснефти" с целью 735,4 руб., что предполагает потенциал роста 19,2% от текущих уровней, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Роснефть" представила отчёт за III квартал 2021г. Выручка нефтяника выросла на 61,2% г/г до 2320 млрд руб.,... читать дальше
.12 ноября 2021 года 14:53
Справедливая доходность новых бондов Биннофарм Групп находится на уровне 10,2-10,4% - Инвестбанк Синара
Справедливая доходность дебютного выпуска 15-летних облигаций "Биннофарм Групп" серии 001P-01 находится на уровне 10,2-10,4% годовых, считают в "Инвестиционном банке Синара". "Биннофарм Групп", один из крупнейших российских фармацевтических холдингов, 19 ноября откроет книгу заявок на дебютный... читать дальше
.12 ноября 2021 года 14:27
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Barrick Gold с целью $25 за штуку". Цена входа: $20-20,6; потенциальная доходность: до 21,4%; горизонт инвестирования: 8 месяцев, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Инфляция в США показывает рекорд за последние 30 лет. Индекс... читать дальше
.12 ноября 2021 года 14:05
BCS Express умеренно позитивно оценивает перспективы котировок акций "ОГК-2" в среднесрочной перспективе, акции эмитента остаются наиболее привлекательными среди дочерних компаний ГЭХа, говорится в комментарии инвестиционной компании. "ОГК-2" представила сильные финансовые результаты, особенно по... читать дальше
.12 ноября 2021 года 13:44
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Li Auto Inc. с целью $41 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 33%, топ-приказ: $28, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания в пятницу отчитается за III квартал 2021... читать дальше
.12 ноября 2021 года 13:29
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Роснефти" с прогнозной ценой на уровне 710 рублей за штуку, сообщается в комментарии. "Представленная финансовая отчетность "Роснефти" по МСФО за третий квартал 2021 года оказалась по всем ключевым показателям (выручка,... читать дальше
.12 ноября 2021 года 13:08
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4630-4680 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Индекс широкого рынка в четверг не показал выраженной динамики после снижения на протяжении двух последних сессий подряд.... читать дальше
.12 ноября 2021 года 12:48
Возможно продолжение роста доходности на рынке гособлигаций на горизонте до конца текущего года, считает аналитик Уралсиба Ирина Лебедева. "Текущая неделя в целом может оказаться для долгового рынка весьма удачной, снижение доходности по сравнению с концом прошлой составляет 20-30 б.п. Тем не... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.