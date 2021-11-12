BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Barrick Gold с целью $25 за штуку". Цена входа: $20-20,6; потенциальная доходность: до 21,4%; горизонт инвестирования: 8 месяцев, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Инфляция в США показывает рекорд за последние 30 лет. Индекс потребительских цен (CPI) достиг роста в 6,2%. Инфляция растет темпами выше прогнозных. Нестабильная ситуация в секторе девелоперов в Китае также несет определенные риски. Золото как защитный актив может пользоваться повышенным спросом на этом фоне. Ярким представителем индустрии является Barrick Gold Corporation - компания, которая занимается добычей и продажей золота, разведкой и разработкой месторождений; также производит медь", - пишет аналитик Евгений Калянов.

Бизнес компании имеет широкую географию, капитализация составляет $34,8 млрд. Barrick Gold имеет показатели финансовой эффективности выше чем по индустрии, а значение долговой нагрузки на общем уровне, указывает эксперт.

Дополнительным плюсом, по мнению Калянова, служит дивидендная доходность, которая составляет 1,7% годовых. Консенсус-прогноз от Refinitiv составляет $27,4 (+32% к текущим уровням). Ни один аналитик не рекомендует продавать, 13 - указывают на покупку, 4 - на удержание. Отдельные оценки отраслевых аналитиков превышают $40.

"Технически бумага выглядит интересно ввиду завершения нисходящей тенденции последних месяцев, о чем в частности сигнализировало обновление максимумов октября", - отмечает эксперт BCS Express.

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