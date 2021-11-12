ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Роснефти

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Роснефти" с прогнозной ценой на уровне 710 рублей за штуку, сообщается в комментарии.

"Представленная финансовая отчетность "Роснефти" по МСФО за третий квартал 2021 года оказалась по всем ключевым показателям (выручка, EBITDA, чистая прибыль) лучше ожиданий рынка. Полагаем, что результаты за четвертый квартал также будут сильными при условии сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры, - отмечает эксперт банка Екатерина Крылова. - На фоне этого акционеры "Роснефти" могут рассчитывать на дивиденды за второе полугодие в размере 27 руб./акцию. Таким образом, совокупно за год, с учетом уже выплаченных за первое полугодие 18,03 руб., акционеры могут получить 45,03 руб./акцию, доходность - 7,2%, исходя из текущих котировок. С учетом ожидаемой дивидендной доходности мы сохраняем рекомендацию "покупать" для бумаг "Роснефти" с целевым уровнем 710 рублей за штуку. Акции компании также интересны на долгосрочную перспективу за счет развития проекта "Восток Ойл" и получения налоговых льгот".

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