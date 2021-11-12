Индекс S&P 500 проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 4630-4680п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4630-4680 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Индекс широкого рынка в четверг не показал выраженной динамики после снижения на протяжении двух последних сессий подряд. Индикатор MACD предполагает возможность продолжения коррекции. RSI вышел из зоны перекупленности. При пробитии круглой отметки в 4600 пунктов можно ожидать снижения до ближайшей поддержки на уровне 4540 пунктов", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.