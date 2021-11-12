"Фридом Финанс" снизил прогнозную цену акций Walt Disney до $200

Аналитики "Фридом Финанс" понизили прогнозную цену акций Walt Disney Co. с $220 до $200 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы по-прежнему убеждены, что Walt Disney сможет достичь целевого диапазона 230-260 млн по количеству подписчиков в июле-сентябре 2024 года. Пакетное предложение, включающее подписку сразу на три стриминг-сервиса компании, на наш взгляд, будет пользоваться высоким спросом. График премьер на 2022 год также выглядит сильным: ожидаются новые блокбастеры по вселенной Marvel, мультфильмы от Pixar, а также продолжение "Аватара", релиз которого запланирован на декабрь 2022 года. Парки развлечений продолжат восстановление. Все эти факторы обуславливают наше мнение о том, что котировки акций эмитента будут расти, - пишет эксперт Михаил Денисламов. - В то же время акции DIS торгуются с "премиальным" по отношению к широкому рынку мультипликатором P/E NTM на уровне 35х. Это обуславливает осторожность инвесторов в условиях временного замедления роста стриминг-направления. В результате мы снижаем целевую цену по акциям на горизонте года с $220 до $200 за бумагу".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.