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12 ноября 2021 года 10:53
"Атона" подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Роснефти
Аналитики "Атона" подтверждают рейтинг "выше рынка" для акций "Роснефти", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Роснефть" продемонстрировала сильные финансовые результаты за 3К21, обусловленные улучшением макроэкономической ситуации и ценовой конъюнктуры и в целом соответствующие нашим прогнозам и консенсус-оценкам. Подтверждаем наш рейтинг "выше рынка" по акциям "Роснефти", которая торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2022 4,2x, предлагая инвесторам уникальное сочетание роста и отличных дивидендных выплат с доходностью 8-9%. В ходе телеконференции мы уделим особое внимание прогнозам на 4К21 и 2022 год, а также обратим внимание на новости по проекту "Восток Ойл", - отмечают аналитики Андрей Лобазов и Мария Федорова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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12 ноября 2021 года 16:47
Sber CIB повысил рекомендацию для ADS HeadHunter c "держать" до "покупать" и целевую цену с 2840 рублей до 4626 рублей за штуку. Таким образом, потенциал роста котировок в ближайшие 12 месяцев составляет 12%, отмечается в комментарии инвестбанка. "Сейчас в России во многих отраслях наблюдается... читать дальше
.12 ноября 2021 года 16:01
Котировки золота, вероятно, останутся в пределах $1830-1860 за унцию в ближайшей перспективе, говорится в аналитическом материале Sber CIB. "Данные о неожиданно высокой инфляции в США, Китае и Германии способствовали росту цен на золото на фоне мягкой позиции Федрезерва и других ведущих... читать дальше
.12 ноября 2021 года 15:38
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.12 ноября 2021 года 15:15
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.12 ноября 2021 года 14:53
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.12 ноября 2021 года 14:27
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Barrick Gold с целью $25 за штуку". Цена входа: $20-20,6; потенциальная доходность: до 21,4%; горизонт инвестирования: 8 месяцев, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Инфляция в США показывает рекорд за последние 30 лет. Индекс... читать дальше
.12 ноября 2021 года 14:05
BCS Express умеренно позитивно оценивает перспективы котировок акций "ОГК-2" в среднесрочной перспективе, акции эмитента остаются наиболее привлекательными среди дочерних компаний ГЭХа, говорится в комментарии инвестиционной компании. "ОГК-2" представила сильные финансовые результаты, особенно по... читать дальше
.12 ноября 2021 года 13:44
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Li Auto Inc. с целью $41 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 33%, топ-приказ: $28, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания в пятницу отчитается за III квартал 2021... читать дальше
.12 ноября 2021 года 13:29
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Роснефти" с прогнозной ценой на уровне 710 рублей за штуку, сообщается в комментарии. "Представленная финансовая отчетность "Роснефти" по МСФО за третий квартал 2021 года оказалась по всем ключевым показателям (выручка,... читать дальше
.12 ноября 2021 года 13:08
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4630-4680 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Индекс широкого рынка в четверг не показал выраженной динамики после снижения на протяжении двух последних сессий подряд.... читать дальше
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