Доходность 10-летних ОФЗ может подняться в пятницу к уровню 8,10% - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ может вырасти в пятницу к верхней границе диапазона 8,0-8,10% годовых, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Утром пятницы для рынка ОФЗ сформировался умеренно негативный внешний фон: 10-летние гособлигации развитых стран растут в доходности на 1-4 б.п., нефть дешевеет, рубль слабеет на росте геополитических рисков. В такой конъюнктуре доходность 10-летних ОФЗ может вырасти к верхней границе диапазона 8,0-8,10% годовых", - отмечает эксперт банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.