Вероятны новые попытки пары доллар/рубль закрепиться ниже 71 руб./$1 - "Велес Капитал"

Вероятны новые попытки пары доллар/рубль закрепиться ниже 71 руб./$1 в ближайшие дни, полагает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"Рубль в четверг отыгрывал существенную часть потерь, понесенных накануне, - отмечает эксперт. - На открытии рано утром американская валюта тестировала отметку в 71,4 руб./$1, однако уже к середине дня корректировалась ниже 71 руб./$1. К окончанию рабочего дня доллар торговался в районе 71,15 руб./$1, теряя около 0,2%. Общая ситуация на развивающихся рынках была достаточно неоднозначной. Вместе с рублем еще большими темпами укреплялись валюты Бразилии, ЮАР и Мексики. В то же время заметно снижалась турецкая лира".

Обстановка на других торговых площадках, по мнению Кравченко, также не выглядела однозначной. Фондовые индексы Европы и США демонстрировали смешанную динамику, а индекс доллара хоть формально и укреплялся по итогам дня, большую часть торгов консолидировался вокруг отметки в 95 пунктов. Некоторую поддержку рублю оказал ближе к вечеру отскок нефтяных цен, несмотря на ухудшение прогноза ОПЕК по росту спроса на нефть.

По мнению эксперта инвесткомпании, в предстоящие дни можно ожидать новых попыток пары доллар/рубль закрепиться ниже 71 руб./$1. В то же время уровень в 72 руб./$1 пока выглядит ближайшим сопротивлением для доллара в случае резкого ухудшения аппетита к риску на локальном рынке, полагает Кравченко.

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