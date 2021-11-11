Существует риск краткосрочного продолжения снижения цены акций Walt Disney - BCS Express

Существует потенциальный риск еще большего снижения цены акций Walt Disney Co. в краткосрочной перспективе, считают аналитики BCS Express.

"Компания Walt Disney опубликовала финансовые результаты за IV квартал 2021 финансового года, оказавшиеся ниже консенсус-прогнозов. Основной позитив уже заложен в котировках акций. Драйверы остались прежними: развитие стриминга и восстановление сегмента парков и круизов. Боб Чапек сказал, что развлекательный конгломерат готовится совершить технологический скачок в мир виртуальной реальности. Конкретики не было, но, вероятно, с появлением новой информации акции оживятся. Краткосрочный взгляд на бумаги нейтральный, есть потенциальный риск еще большего снижения. Акции Disney пока не оцениваются как покупка. Долгосрочная перспектива остается умеренно позитивной", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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